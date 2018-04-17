الأنبا مكاريوس: يوم التعزية يغلب على الكنيسة فى فترة الخمسين

قال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبوقرقاص، إنه يغلب على الكنيسة والناس فى فترة الخمسين يوم التعزية أكتر من الفرحة.



وأضاف مكاريوس، خلال كلمته فى الاجتماع العام، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية: «نطلق على هذه الأيام (الخمسين) يوم بدلًا من (الخماسين) لأن الأخيرة تطلق على الرياح، والخمسين يوم تشير إلى الحياة الأبدية».



وتابع: «تصلى الكنيسة فى الخمسين يوم بنفس الطقس والألحان ولا يوجد صوم، ويغلب عليها فى هذه الفترة التعزية أكثر من الفرحة، حيث أن التعزية تكون داخلية وأعمق وأغنى ولكن الفرحة خارجية».