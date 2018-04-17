عطل فني بـ«تويتر»

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

قال المهندس سعيد البحر، مدير تطوير القاهرة الخديوية، أن غدًا إفتتاح شارع الشريفين، ضمن خطة محافظة القاهرة بتطوير المناطق العتيقة وإرجاعها لسيرتها الأولى. وأضاف، أن تراعي إدراة تطوير القاهرة الخديوية ...