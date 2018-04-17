عطل فني بـ«تويتر»
تعرّض موقع التغريدات الشهير «تويتر»، اليوم الثلاثاء، لخلل فني أدى إلى توقفه عن العمل.
وأعلنت الشركة المسئولة عن أنه يجرى العمل على إصلاحه.
تعرّض موقع التغريدات الشهير «تويتر»، اليوم الثلاثاء، لخلل فني أدى إلى توقفه عن العمل.
وأعلنت الشركة المسئولة عن أنه يجرى العمل على إصلاحه.
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