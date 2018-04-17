القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
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أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

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وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:23 م

عطل فني بـ«تويتر»

تويتر
تويتر
ياسمين محمود
dostor.org/2132553

تعرّض موقع التغريدات الشهير «تويتر»، اليوم الثلاثاء، لخلل فني أدى إلى توقفه عن العمل.

وأعلنت الشركة المسئولة عن أنه يجرى العمل على إصلاحه.

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