«داعش» يقطع رأس طفل ساعد قوات الأمن الأفغانية

قال مسئولون محليون أفغان، اليوم الثلاثاء، إن مسلحين ينتمون لتنظيم داعش قطعوا رأس طفل يدعى رحيمداد؛ لاتهامه بمساعدة قوات الأمن في إقليم جاوزان شمال أفغانستان.



وأضاف المسئولون، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية: "أن الحادث وقع بالقرب من منطقة درزاب التي يقطنها العديد من مسلحي داعش".



من جهته، قال رئيس جهاز الأمن في إقليم جاوزان عبدالحفيظ خاشي إن مسلحي داعش قطعوا رأس الطفل، يعتقد أنه يبلغ من العمر 14 عاما، لأنه كان يجلب الطعام والماء لقوات الأمن في المنطقة.



جاء ذلك في الوقت الذي تنشغل فيه القوات الخاصة الأفغانية والأمريكية بإجراء عمليات؛ للتصدي للإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في شمال أفغانستان.