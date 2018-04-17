فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

كشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل ما دار بين النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بالبرلمان، أمس الإثنين.



وقال "عامر" - عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم يحدث أي شجار بين وزير الشباب والمستشار مرتضى منصور، والذي حدث فور خروج وزير الشباب وخروجي من مكتب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، المستشار مرتضى منصور سأل الوزير لماذا لم تهنئني ببطولة اليد.. فأجاب الوزير أنه لا يهنئ الأهلي أو الزمالك في حالة فوز أحدهم على الآخر".



وأضاف: "المستشار مرتضى منصور اشتكى أن أحد أعضاء اللجنة أهلاوى، وأكد الوزير أنه لا يفتش خلف أحد".



وأشار عامر، قائلا: «مرتضى منصور قالي بهزار إنت بتخاف من الوزير وأنا أجبت بهزار أيضا أنا لا أخاف من أحد وإنت عارف وعيب واحترم نفسك».



