15 مليار جنيه استثمارات «أورانج» بمصر فى عامين

كشف ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أورانچ" العالمية، أن أورانج استثمرت 15 مليار جنيه في السوق المصرية خلال العامين 2017-2018، موضحًا أن السوق المصرية أكبر سوق للشركة في إفريقيا.



وقال إن افتتاح مبني الشركة الجديد يؤكد أن "أورانج مصر" سددت كل قروضها القديمة وحققت نموا كبيرا في حجم العملاء، مؤكدا أن أورانج فرنسا لها خبرات كبيرة نقلتها إلى مصر للوصول بجودة الشبكة لأفضل خدمات تقدمها، وبهذا التحول ستنتقل جميع إدارات الشركة إلى القرية الذكية أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.



وتأتي زيارة ستيفان ريتشارد، إلى مصر لفترة قصيرة، اليوم الثلاثاء، ويلتقي بقيادات رفيعة المستوي بالحكومة المصرية؛ لبحث استراتيجية الشركة العالمية للتوسع في استثماراتها في مصر.



وتوجد مجموعة أورانج العالمية في 28 دولة، منها مصر والبلد الأم فرنسا، وبلغ حجم إيرادات المجموعة حوالي 40 مليار يورو بنهاية 2015، ويعمل بالشركة 156 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 97 ألف موظف في فرنسا، ويصل عدد مشتركيها لـ263 مليون عميل حول العالم، منهم 201 مليون عميل خدمة الهاتف المحمول، و18 مليونًا من عملاء خدمة البرودباند الثابت.



ووفقًا لبيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة، فإن هناك ما يزيد على 160 شركة ‏فرنسية متواجدة بالسوق المصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة حوالي 12% على العام ‏الماضي، وتوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل للمصريين.