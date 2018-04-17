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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 04:11 م

مخابرات الاحتلال تستدعي 5 من حراس المسجد الأقصى للتحقيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أش أ
dostor.org/2132527

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي - اليوم الثلاثاء - 5 من حراس المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق معهم بمركز اعتقال وتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

وأفاد المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، بأن الاستدعاءات شملت كلا من الحراس "حمزة النبالي، وعرفات نجيب، ولؤي أبوالسعد، وخليل الترهوني، وفادي عليان".

من ناحية أخرى، حكمت محكمة الاحتلال المركزية وسط القدس بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات على الأسير المقدسي زياد أيوب محمود أبوهدوان، 23 سنة، وزميله الأسير المقدسي عمار خالد محمد الرجبي، 24 سنة.

وكان الاحتلال اعتقل الأسيرين المقدسيين في ديسمبر 2015، وتعرضا لتحقيق مطول وتنقلا في عدد من سجون الاحتلال.

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