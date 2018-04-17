موقف إنسانى من الكويت مع مخالفى الإقامة تحكمه «المدة»

دعت وزارة الداخلية الكويتية مجددًا، مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من المدة المتبقية من البادرة الإنسانية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتي تنتهي في 22 أبريل الجاري، بالسماح لمخالفي الإقامة بمغادرة الكويت، دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا خلال المدة المشار إليها.



وأوضحت الإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة، هم الأشخاص الذين دخلوا الكويت البلاد قبل 21 فبراير الماضي، وانتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة، وأيضًا الذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول، سواء للزيارة أو الإقامة أو للتردد أو المرور، وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد.



ودعت الإدارة العامة لشئون الإقامة المخالفين إلى الاستفادة من مزايا البادرة الإنسانية، وتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم، مؤكدة أن أبواب الإدارات العامة لشئون الإقامة مفتوحة طوال ساعات الدوام، وعلى مدار الأسبوع؛ لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هناك تعليمات لمديري وموظفي الإدارات بسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وفق القواعد المحددة لكل حالة.

