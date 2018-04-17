«ديلي تليجراف»: تخوفات غربية من انتقام روسيا بحرب إلكترونية

أكدت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، أن القادة الغرب يرون أن ضربتهم على سوريا كانت موفقة، وحققت هدفها المحدد، دون أن تتورط الدول الثلاث المنفذة في عمليات عسكرية أوسع نطاقًا.



وتابعت أن هذه الغارات لم تحجّم قدرة الرئيس السوري بشار الأسد، ويبقى خطر الحرب الإلكترونية التي تشنها روسيا للانتقام من الغرب قائمة.



وأضافت أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حاولت تبرير الضربة بأنها محاولة للحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أنها لم تبدُ مقنعة وهي تتحدث في مجلس العموم عن أسباب المشاركة في الحملة، وعدم استشارة البرلمان قبل الإقدام على العمل.