القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:59 م

السجن من سنة إلى 5 سنوات لمتهمين بابتزاز سيدتين بصور فاضحة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2132511

قضت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة دائرة السلام المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن سنة حضوريًا للمتهم "عصفور. ج"، والسجن 5 سنوات للمتهم، "ريمون. ع"، غيابيًا لارتكابهما ابتزاز زوجته بصور فاضحة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم، ومحمد أبوكريشة، ومحمد الشامي، وأمانة سر، ممدوح عبدالرشيد، ومحمد علاء فرج،

أسندت النيابة العامة إلي المتهمين "عصفور. ج" و" ريمون. ع"، أنهما في يوم ١٤ ٥ ٢٠١٧ هددا المجني عليهما، "سميرة. ع" و"كريسينا. ع" بإفشاء صور ومقاطع مرئية التقطها لهما المتهم الأول في مكان خاص خلسة دون رضائهما مرسلا إياها للمتهم الثاني الذي خاطب بها المجني عليها الثانية لحملها علي أن تمده بالمال.

كما أسندت إليهم النيابة تهمة إذاعة واستعمال في غير علانية الصور والمقاطع المرئية الملتقطة للمجني عليهما سالفي الذكر، في مكان خاص خلسة دون رضائهما بأن أرسلها الأول للثاني الذي أرسلها بدوره للثانية.

وأسندت إلي المتهم الأول الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما بأن التقط باستخدام الهاتف المحمول صورا لهما في مكان خاص ومقاطع مرئية حال معاشرته لزوجته المجني عليها الثانية جنسيًا وكان ذلك خلسة دون رضائها.

وأسندت للمتهم الثاني تهمة إزعاج ومضايقة المجني عليهما باستخدام أجهزة الاتصالات.

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