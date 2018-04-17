غدًا.. هيفاء وهبى تعود من بيروت لاستكمال «لعنة الكارما»

تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صباح غدًا الأربعاء، من بيروت، لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «لعنة الكارما»، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2018.



يذكر أن «لعنة الكارما» هو آخر المسلسلات التي تدخل أماكن التصوير؛ للعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من الشكوك طوال الأسابيع الماضية، والتي شهدت عقبات كثيرة عطلت بدء التصوير.



ويشارك في بطولة المسلسل: عبير صبري، سماح أنور، خالد زكي، إيناس كامل، باسل الزارو، وشيرين، وهو من تأليف عبير سليمان.