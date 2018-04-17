وزير الداخلية الإيراني يأمر بالتعامل بقوة مع غير المحجبات

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن أن وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، طلب من قوات الشرطة ورجال الأمن التعامل بشدة مع النساء اللواتي يزلن الأوشحة والحجاب داخل سياراتهن، واصفًا إياهن بمثيرات الفسق والفجور، ومن منتهكات القانون وهيبة الدولة.



وشدد "فضلي" على ضرورة التعامل بقوة مع النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب في السيارة، ويتسببن في مضايقات وأفعال من هذا القبيل، وفقًا للقانون الإيراني، مشددًا على أهمية دعم الملابس الإيرانية، ومنع استيراد الملابس الأجنبية واعتبرها غير محتشمة.



وانتقد الوزير الإيراني ما وصفه بظاهرة التمرد على الشريعة الإسلامية في إيران، من خلال تزايد الدعوات لرفض الحجاب الإسلامي.



ويدور جدل حاد بين المرجعيات الدينية في إيران بين من يعتبر أن السيارة من خصوصيات مالكها، كالمنزل ويحق للمرأة نزع حجابها، وبين من يعارض هذه الرؤية ويرى أنه لا يحق لها كشف حجابها باعتبار أن السيارة لم تعد من خصوصيات مالكها.