الفاتيكان يطرح خدمة جديدة لطرد الأرواح عبر «التليفون»

شارك ما يزيد على 200 كاهن كاثوليكي فى دورات تدريبية جديدة، يعقدها الكرسي الرسولى بمقر الفاتيكان، للتدريب حول إمكانية طرد الأرواح عبر مكالمات هاتفية.



وحسب صحيفة «البيريوديكو» الإسبانية، فإن المواد الدراسية تشمل: «الحرفية في إفريقيا» و«كيف نفرق بين المس الشيطاني والمرض العقلي»، ودليل «خطوة بخطوة» لطرد الشيطان.



وحسب مصدر تابع للفاتيكان، فإن العاملين بالكرسي الرسولي قرروا تقديم الدورات التعليمية جراء الإقبال المتزايد على طلب تعلم علوم «طرد الأرواح».



وشرح إرنست سيموني، الكاردينال في ألبانيا، خلال الجلسة الأولى، كيفية طرد الأرواح من خلال الهاتف، وكيفية قراءة صلاة طرد الأرواح الشريرة باللغة اللاتينية، بطريقة مشابهة كما لو كانت الشعائر تؤدى شخصيًا وجهًا لوجه.



وأخبر الأب بنينو بالينا، طارد الأرواح الشريرة لإيبارشية باليرمو، إذاعة الفاتيكان في فبراير بأنه أجرى حوالي 50 حالة طرد في السنوات الأخيرة ونصف السنة.



وأكد الأب بنينو أن الدورة تستهدف التعويذيين المرخصين، اللاهوتيين، علماء النفس، الأطباء، علماء الجريمة ومؤرخى الكنيسة، وأنها متاحة كذلك لعامة الناس.



ومن بين الطلاب هناك عشرات النساء اللواتي سيحصلن على شهادة، ولكنهن لا يحصلن على تصريح لأداء طقوس الخروج، فالكهنة وحدهم هم القادرون على تنفيذه، وبإذن من أسقفهم أو رخصة خاصة.