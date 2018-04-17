الأربعاء.. مادلين طبر تكشف كواليس توقف «الضاهر»

تحل الفنانة مادلين طبر، ضيفة على برنامج «العيلة»، الذى تقدمه الإعلامية جيهان منصور، في الرابعة ونصف عصر الأربعاء، على شاشة الحياة.



تكشف «مادلين» عن كواليس عودة استكمال مسلسل «الضاهر»، الذي تمت الموافقة على استئناف العمل فيه من الرقابة، وكواليس توقفه، والمسلسل بطولة كل من محمد فؤاد، تامر عبدالمنعم، رغدة، فريال يوسف، وتجسد «مادلين» فيه دور والدة تامر عبدالمنعم.



وتتحدث «مادلين» عن مشوارها الفني الحافل بالأفلام والمسرحيات والمسلسلات، فضلًا عن كواليس التصوير في أفلامها كـ"الطريق إلى إيلات"، وبداية عملها كمذيعة برامج، وعلاقاتها بالوسط الفني في مصر ولبنان.



يذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية، أصدرت قرارًا بإعادة تصوير مسلسل «الضاهر»، بعد توقف ما يقرب من عام.



وذكر بيان الرقابة أنه لا مانع من استئناف التصوير من جديد، وذلك بعد أن قامت الجهة المنتجة بإجراء بعض التعديلات على السيناريو، وحذف عدد من المشاهد التي تم تصويرها، والتي اعترضت الرقابة وجهات سيادية عليها.