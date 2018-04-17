هل يُدفن والد شيرين عبدالوهاب في السودان؟

كثير من المعلومات لا يعرفها البعض عن نجوم الوسط الفني، تلك الخاصة بأسرهم وبلدانهم الأصلية وغيرها، التي يحاول أغلب الفنانين أن يخفوها عن أعين الصحافة والإعلام.



وتعد الفنانة شيرين عبدالوهاب واحدة من بين هؤلاء الفنانين، حيث إنه ما إن أعلن نبأ وفاة والدها اليوم، حتى دار الحديث حول المكان الذي سيدفن فيه، وطرح سؤالًا حول "هل يدفن بالخرطوم في السودان؟"، حيث مسقط رأسه.



وهناك عدد كبير من الجمهور تفاجأ بأصول والد شيرين عبدالوهاب، التي لم تفصح عنها سوى مرة واحدة بأنه من السودان، ولكن سرعان ما تراجعت عن تصريحها وأكدت أن والديها مصريان الجنسية.



ورحل والد الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء، خاصة مع وجود شيرين فى المغرب، منذ السبت الماضى، وتنتظر الأسرة عودتها.





