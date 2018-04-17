«أبوالغيط» يبحث مع أمين عام «الأوابك» تطوير قطاعات الطاقة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس علي النقي، أوجه التعاون بين الجامعة والمنظمة العربية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي بأن أبوالغيط جدد، خلال لقائه بـ"النقي"، اهتمام الأمانة العامة بالتواصل مع الأوابك حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات المرتبطة بتطوير قطاعات الطاقة في الوطن العربي، خاصة قطاع البترول.



وأشار عفيفي إلى محورية مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر المقرر عقده خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ومنظمة الأوابك.