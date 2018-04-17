القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:53 م

الأنبا مكاريوس يترأس صلاة «العشية» فى كنيسة العذراء مريم بالفكرية

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
سارة ساويرس
dostor.org/2132499

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وأبوقرقاص، صلاة «العشية»، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية، وعقب الصلاة بدأ الاجتماع العام الأسبوعى، بحضور عدد من الكهنة وشعب الإيبارشية.

وقدم القس غبريال، مساء أمس، راعى كنيسة العذراء بالفكرية، التهنئة للأنبا مكاريوس، وقال خلال كلمته فى الاجتماع: «كل سنة وأنتم طيبين، وفى عيد القيامة السيد المسيح انتصر على الشيطان بالصليب وشهوات الجسد والخطية».

من جانبه قال القس أنطونيوس، راعى كنيسة العذراء بالفكرية إن «القيامة لها معاني عديدة منها فرح وحرية ونصرة، وتطلع إلى الأبديات، التى هى محور حياتنا فى المسيحية».

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