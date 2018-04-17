المالية: 55% زيادة بحصيلة الضريبة العقارية فى 2018-2019

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة، عن أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55% خلال العام المالي المقبل 2018-2019 مقارنة بمتوقع العام المالي الحالي 2017-2018 لتصل جملة الحصيلة إلى 5.4 مليار جنيه بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.



وقالت وزارة المالية، في الموازنة الجديدة، إن الزيادة المتوقعة تأتي نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني ولبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية والذي تم تفعيله في أبريل 2017.

