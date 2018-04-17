روسيا تضغط على بريطانيا بقضية رجل الأعمال المقتول فى مارس

صرح مسئول إعلامي في السفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأن السفارة طالبت السلطات البريطانية، بالتعاون في فتح تحقيق في ملابسات مقتل رجل الأعمال الروسي نيكولاي جلوشكوف.



وقال المسئول - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن السفارة تواصل مطالبة الجانب البريطاني بإجراء تبادل دبلوماسي طبيعي، فيما يخص قضية جلوشكوف.



وأضاف أنه رغم حقيقة أن وزارة الخارجية البريطانية اقترحت مباشرةً بحث القضية مع شرطة سكوتلاند يارد، إلا أن السفارة الروسية لم تتلق أي رد من الخارجية البريطانية.



وأشار إلى أن عدم الحصول على أي بيانات تخص عملية التحقيق، يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتحدٍ للحق الشرعي للسلطات الروسية في الحصول على معلومات عن المواطن جلوشكوف.



يذكر أنه عُثر على جثة رجل الأعمال الروسي جلوشكوف، في منزله بلندن، في الثاني عشر من مارس الماضي، فيما أفادت شرطة العاصمة بأنه توفي نتيجة ضغط على الرقبة.



وأفادت تقارير إعلامية بأن رجل الأعمال الروسي، كان مخنوقًا برابطة عنق "الكلاب"، ولذا يعتقد المحققون أن القاتل كان يريد أن يبدو الحادث وكأنه انتحار.



وبدأت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقاتها المتعلقة بالقضية في السادس عشر من مارس الماضي.

