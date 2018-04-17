القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
اقتصاد
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:46 م

السفير الفرنسى يحضر افتتاح فرع «أورانج» بالقرية الذكية

ستيفان روماتيه
ستيفان روماتيه
طارق عتمان
dostor.org/2132487

وصل السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، إلى مقر احتفالية شركة "أورانج"، لافتتاح مقرها الرئيسي بالقرية الذكية، والمقرر افتتاحه الآن بحضور قيادات الشركة العالمية، بقيادة ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أورانچ" العالمية، وجون مارك هاريون الرئيس التنفيذي لأورنج مصر.

ويصل بعد قليل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، ليشهد الافتتاح والإعلان عن خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية.

وبهذا التحول ستنتقل جميع إدارات الشركة إلى القرية الذكية، أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتأتي زيارة ستيفان ريتشارد إلى مصر لفترة قصيرة، اليوم الثلاثاء، ويلتقي بقيادات رفيعة المستوي بالحكومة المصرية؛ لبحث استراتيجية الشركة العالمية للتوسع في استثماراتها في مصر.

وتوجد مجموعة "أورانج" العالمية في 28 دولة، منها مصر والبلد الأم فرنسا، وبلغ حجم إيرادات المجموعة حوالي 40 مليار يورو بنهاية 2015، ويعمل بالشركة 156 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 97 ألف موظف في فرنسا، ويصل عدد مشتركيها لـ263 مليون عميل حول العالم، منهم 201 مليون عميل خدمة الهاتف المحمول، و18 مليونًا من عملاء خدمة البرودباند الثابت.

ووفقًا لبيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة، فإن هناك ما يزيد على 160 شركة ‏فرنسية متواجدة بالسوق المصرية بحجم استثمارات بلغت نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة حوالي 12% على العام ‏الماضي، وتوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل للمصريين.

الآن

«أيوك»: تضاعف إنتاج «حقل ظهر» بعد تشغيل الخطين الأول والثانى

بعد انفراد «الدستور».. التموين: لن نسمح باختراق المنظومة

«السكة الحديد»: انقلاب سيارة نصف نقل على خط «القاهرة - أسوان»

«عبدالعال» يدعو لتعديل لائحة مجلس النواب

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

ألبومات الصور

صور.. محافظ القاهرة يتفقد «الشريفين» قبل ساعات من افتتاحه

بالصور.. قنصل بريطانيا بالإسكندرية يتفقد معرضًا فنيا بكاتدرائية القديس مرقس

صور.. تحرير 132 محضر إشغال وغلق 6 كافيهات فى حملة بالدقهلية

بالصور.. طقوس تعميد أفارقة شرقي الكونغو

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

فرج عامر يكشف تفاصيل مشادة مرتضى منصور ووزير الرياضة

كشكول

بعض الأخطاء فى تربية الأطفال تظل معهم مدى الحياة

بعد تأكيد «شوقي» على منافستها.. المدارس الدولية ترد على وزير التعليم

"علشان متنساش" أول حملة للتوعية ضد مرض الزهايمر بآداب عين شمس

رئيس جامعة السويس يفتتح المعرض الختامي لقسم التربية الفنية

إعلام بني سويف تنظم يوم السعادة تحت شعار "لون حياتك"

الأمصار

«فولكس» تخطط لتغيير علامتها التجارية في العام المقبل

دبلوماسي: «ترامب وبوتين» يمكنهما الاجتماع في بلد ثالث

«المخلافي» يقدم ورقة عمل في جنيف لمواجهة الأزمة اليمنية

السعودية تشيد بإصدار القمة العربية لوثيقة الأمن القومي العربي

رغم التهديد بخصم الرواتب.. إضراب مفتوح لمعلمي تونس

ads
منوعات

عطل فني بـ«تويتر»

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك