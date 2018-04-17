السفير الفرنسى يحضر افتتاح فرع «أورانج» بالقرية الذكية

وصل السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، إلى مقر احتفالية شركة "أورانج"، لافتتاح مقرها الرئيسي بالقرية الذكية، والمقرر افتتاحه الآن بحضور قيادات الشركة العالمية، بقيادة ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "أورانچ" العالمية، وجون مارك هاريون الرئيس التنفيذي لأورنج مصر.



ويصل بعد قليل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، ليشهد الافتتاح والإعلان عن خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية.



وبهذا التحول ستنتقل جميع إدارات الشركة إلى القرية الذكية، أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.



وتأتي زيارة ستيفان ريتشارد إلى مصر لفترة قصيرة، اليوم الثلاثاء، ويلتقي بقيادات رفيعة المستوي بالحكومة المصرية؛ لبحث استراتيجية الشركة العالمية للتوسع في استثماراتها في مصر.



وتوجد مجموعة "أورانج" العالمية في 28 دولة، منها مصر والبلد الأم فرنسا، وبلغ حجم إيرادات المجموعة حوالي 40 مليار يورو بنهاية 2015، ويعمل بالشركة 156 ألف موظف حول العالم، بما في ذلك 97 ألف موظف في فرنسا، ويصل عدد مشتركيها لـ263 مليون عميل حول العالم، منهم 201 مليون عميل خدمة الهاتف المحمول، و18 مليونًا من عملاء خدمة البرودباند الثابت.



ووفقًا لبيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة، فإن هناك ما يزيد على 160 شركة ‏فرنسية متواجدة بالسوق المصرية بحجم استثمارات بلغت نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة حوالي 12% على العام ‏الماضي، وتوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل للمصريين.