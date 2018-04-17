احتجاجات في أرمينيا على ترشيح «سركسيان» لرئاسة الوزراء

احتشد نحو 6 آلاف شخص في العاصمة الأرمينية يريفان، احتجاجًا على ما تقول المعارضة إنه استيلاء على السلطة من جانب الرئيس السابق سيرج سركسيان، وأُصيب عدة أشخاص في اشتباكات مع الشرطة.



ونظم مئات من نشطاء المعارضة تجمعات حاشدة في الأسابيع القليلة الماضية، احتجاجًا على حملة سركسيان لتولي رئاسة الوزراء، بعد تعديل الدستور الذي جرت الموافقة عليه في 2015، والذي ينقل سلطات الحكم من الرئيس إلى رئيس الوزراء.



وزاد عدد المحتجين إلى الآلاف في الأيام القليلة الماضية، وأغلق المحتجون وسط يريفان عاصمة الجمهورية السوفيتية السابقة.