«الملا»: أوشكنا على إنهاء إجراءات طرح «إنبى» بالبورصة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتجاه لطرح الشركات التابعة لقطاع البترول فى البورصة قائم على تنوع الأنشطة، مثل الحفر والتكرير والبتروكيماويات، خاصة أن النوع الأخير يحتاج إلى الغاز الطبيعى كمادة تغذية لها، وهو ما يتحقق بعد الاكتشافات الغازية الأخيرة.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفى عقده خلال اليوم الأول لمؤتمر البترول الدولى لدول حوض البحر المتوسط، بحضور محافظ الإسكندرية، أن نسبة الطرح تتراوح ما بين 15 و30% من أسهم الشركة.



وقال: بالنسبة لشركة "إنبى" فإنه سيتم طرح 24% من أسهمها فى البورصة، قائلا "أوشكنا على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرحها قريبًا".