العاهل المغربي يعود إلى بلاده بعد غياب طويل

عاد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى بلاده، مساء أمس الإثنين، بعد غياب طويل في فرنسا، حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.



وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن الطائرة الخاصة للملك هبطت في الدار البيضاء بالعاصمة الاقتصادية للبلاد، مضيفة أن الملك سيشارك في أنشطة رسمية في مدينة فاس، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.



وكان الملك قد خضع لعملية جراحية في باريس في 26 فبراير، وأفاد بيان للأطباء المعالجين بأن العاهل المغربي سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون.



وأثار غياب الملك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات لدى بعض الأوساط الدبلوماسية، كما أثارت صوره الخاصة التي نشرت على موقع فيسبوك، خلال تلك الفترة، اهتمام وسائل الإعلام المغربية.