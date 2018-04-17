القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:45 م

الحكومة تستكمل مراحل مشروع مدينة دمياط للأثاث

مدينة دمياط للأثاث
مدينة دمياط للأثاث
هيام النحاس
dostor.org/2132375

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بشأن مدينة دمياط للأثاث، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، لمتابعة العمل بالمدينة.

وكان رئيس الوزراء، وجه بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، لاستكمال مراحل تنفيذه للانتهاء منه وفقًا للمواعيد المقررة، باعتباره مشروعا وطنيا سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في صناعة الأثاث في مصر، أخذًا في الاعتبار اهتمام الدولة بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة والخبرة المتوفرة وتشجيع ودعم الصناعات المحلية، بما يضمن تطويرها وتحسين جودتها.

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