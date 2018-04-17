حسام حبيب ينعى والد شيرين

نعى المطرب حسام حبيب، والد زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، الذى وافته المنيه صباح اليوم.



ونشر «حبيب»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور «إنستجرام»، آيات من القرآن الكريم: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.



يذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد ومكان الجنازة والعزاء، وتنهى حاليًا شيرين وزوجها الإجراءات الرسمية للعودة من المغرب، خاصة أنهما كان من المقرر أن يعودا الجمعة المقبل، بعد قضائهما أسبوع عسل، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا بالدار البيضاء.