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اقتصاد
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:43 م

«بي بي» البريطانية تكشف خطة الاستكشافات البترولية فى مصر

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
سيد ابراهيم - سهى عبد الحميد
dostor.org/2132368

قال كريم علاء، رئيس شركة "بي بي مصر"، إنه وفقًا لتوقعات "بى بى" حول الطاقة، فإنه بحلول عام 2040 ومع النمو السريع فى الاقتصادات المتنامية، فإن هناك زيادة فى الطلب العالمى على الطاقة، بمعدل الثلث، خاصة الغاز الطبيعى ثانى أكبر مصدر للطاقة.

وأضاف: وفى ضوء ذلك فإن "بى بى" تؤكد التزامها بتوفير الطاقة لمصر مع الاستمرار فى المساعدة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، من خلال شراكة قوية مع وزارة البترول وشركائها هيئة البترول وايجاس بتنمية عدد من المشروعات المهمة.

وأشار "كريم" إلى أن الشركة تمكنت على مدار العقدين الماضيين من تكثيف أنشطتها فى البحر المتوسط وخلال هذا العقد زادت من إمداداتها من الغاز إلى السوق المحلى، وأنها تهدف إلى تحقيق أكثر من 3 أضعاف صافى إنتاج الغاز فى مصر بحلول عام 2020 وسوف تحقق ذلك من خلال تنفيذ مشروعاتها مع الحفاظ على معدلات إنتاج عالية لسنوات مقبلة.

وأوضح أن مشروع غرب دلتا النيل أحد أهم مشروعات "بى بى" الاستراتيجية، حيث سيوفر حوالى 25% من إمدادات الغاز فى مصر بالانتهاء من وضع جميع الحقول على الإنتاج.

وأضاف أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع غرب دلتا النيل قبل الموعد المخطط بالإضافة إلى أن البئر الاستكشافى الثانى بحقول آتول فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية هو أول مشروع رئيسى لـ"بى بى" فى مصر يتم وضعه على الإنتاج فى 2018، كما يعد أول مشروع ناجح فى تنمية طبقة الأوليجيسين فى منطقة دلتا النيل وأن بى بى فخورة للغاية بتنفيذ مشروع آتول من خلال شركتها المشتركة الفرعونية للبترول واستكمال هذا المشروع خلال أقل من عامين، وهو ما يعد إنجازا هائلا، حيث يصل إنتاج "آتول" حاليًا إلى حوالى 350 مليون قدم مكعب من الغاز و10 آلاف برميل من المتكثفات يوميًا.

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