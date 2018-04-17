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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:41 م

لقاء ألماني روسي بشأن «الصراعات» قريبًا

بوتين وميركل
بوتين وميركل
وكالات
dostor.org/2132366

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قريبًا، على خلفية النزاعات الحاصلة مع موسكو.

وقالت «ميركل»، اليوم الثلاثاء، على هامش لقاء مع رئيسة حكومة نيوزيلندا، جاسيندا أردرن بالعاصمة برلين: «أعتقد أننا سوف نلتقي في وقت قريب»، ولكنها أشارت إلى أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

وتابعت المستشارة قائلة: «أعتقد أن عدد المواضيع التي لدينا، بدءًا من الأزمة الأوكرانية مرورا بالغاز الطبيعي ووصولا إلى الموضوع الكبير تماما سوريا، يستلزم أيضا أن نناقش ذلك مباشرة في وقت قريب».

وأضافت ميركل أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع بوتين، تناولا خلاله الأزمة السورية، وخط أنابيب الغاز الطبيعي «نور ستريم 2» من روسيا إلى ألمانيا، مشددة على ضرورة السعي وراء إجراء حوار دائما.

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