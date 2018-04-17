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اقتصاد
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:40 م

صفوت حداد: نعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية

الدكتور صفوت حداد
الدكتور صفوت حداد
الدستور
dostor.org/2132363

نظمت شركة "بيبسيكو" للصناعات الغذائية حلقة نقاشية بعنوان "خلق مفهوم القيم المشتركة في قطاع الزراعة المصري وتأثيره على الفرص الاقتصادية"، في إطار مشاركتها لأول مرة في المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، والذي عقد تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول".

وذلك برعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

شارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتور صفوت حداد، نائب وزير الزراعة، وتامر مسلم مدير عام شركة شيبسى للصناعات الغذائية مصر، والدكتور إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وسيف ثابت الرئيس التنفيذى لشركة جهينة، ومروة أسامة المدير التنفيذى لأرض الخير، إحدى شركات مؤسسة مصر الخير.

وناقش الحضور المحاور الحيوية التي تواجه قطاع الزراعة المصرية، مع عرض سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير قيم مشتركة في الأعمال الزراعية وتعميم مفهوم التكتلات الزراعية الكبيرة بالإضافة إلى التحديات والفرص التى تواجه القطاع الزراعى وكيفية التغلب عليها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال زيادة التصدير.

وتم عرض نماذج مصرية ناجحة في هذا المجال بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من امتلاك قدرات كبيرة تجعلها قادرة على منافسة الشركات العالمية وهو الأمر الذي سينتج عنه المساهمة فى النهوض بالاقتصاد المصري.

وصرح الدكتور صفوت حداد، نائب وزير الزراعة، بأن "القطاع الزراعى من أهم القطاعات الحيوية حيث بلغت صادرات المحاصيل الزراعية الطازجة والمصنعة 5 مليارات دولار وتعمل الحكومة الآن على علاج التفتيت الزراعى وزياد التكتلات الزراعية، كما نعمل على تطبيق الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين لزيادة محاصيلهم."

قال تامر مسلم، مدير عام شركة شيبسي للصناعات الغذائية مصر: "تعتبر الزراعة واحدة من أهم أساسيات النمو الاقتصادي في مصر، ويشارك القطاع الزراعي بنسبة 14.5% في الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر 28% من فرص العمل، وتفخر شركة بيبسيكو بتجربتها الرائدة في هذا المجال، حيث تحتل بيبسيكو مصر المركز الثالث في القطاع الزراعي لبيبسيكو العالمية والمركز الثاني في إنتاج البطاطس، كما تمكنا من توفير 100% من احتياجاتنا من البطاطس محليا".

وخلال الحلقة النقاشية، طرحت العديد من التوصيات يأتي على رأسها ضرورة إقامة التكتلات الزراعية، والعمل على تحقيق التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص لإصدار التشريعات اللازمة وتحديد الاختصاصات، وتوفير الدعم اللوجيستي وتحسين البنية التحتية للطرق.

بالإضافة إلى إيجاد طرق بديلة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة فى المناطق الزراعية الجديدة، والتنسيق بين الجهات الأكاديمية لتوفير برامج تدريبية للتوافق مع احتياجات الشركات العاملة فى القطاع الزراعى.

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