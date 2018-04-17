«حليف أردوغان القومي» يدعو إلى انتخابات مبكرة في أغسطس

دعا زعيم الحزب القومي الرئيسي في تركيا، دولت بهجلي، الذي أصبح حليفًا رئيسيا للرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة في أغسطس المقبل.



وقال بهجلي، الذي يتزعم حزب الحركة القومية، إن تركيا لا يمكنها الانتظار حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في الثالث من نوفمبر 2019.



وقال في اجتماع لحزبه إنه يجب إجراء الانتخابات في 26 أغسطس 2018.



يشار إلى أن هذه الانتخابات ستشكل علامة فارقة في التاريخ التركي، لأنه من المقرر بعدها البدء في منح رئيس الدولة المزيد من السلطات، بحسب ما تم الاتفاق عليه في استفتاء أبريل 2017.