فرنسا: نتوقع اختفاء أدلة تعرض سوريا لهجوم كيميائى

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تختفي أدلة وعناصر أساسية من الموقع الذي تعرض لهجوم كيميائي مفترض في دوما، قرب دمشق، قبل وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الموقع الذي قتل فيه أربعون شخصا على الأقل تسيطر عليه بالكامل القوات الروسية والسورية، مشيرة إلى أن المفتشين لم يدخلوا إليه بعد.



وأشارت إلى أن سوريا وروسيا ترفضان السماح للمحققين بدخول موقع الهجوم، بينما وصل هؤلاء إلى سوريا في 14 أبريل.



وأكدت الخارجية الفرنسية أنه من الضروري أن تلبي سوريا كل طلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل وفوري وبلا عراقيل، سواء كان الأمر يتعلق بمواقع يجب زيارتها أو أشخاص يجب لقاؤهم أو وثائق يجب الاطلاع عليها.



وأعلنت البعثة الروسية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المحققين سيدخلون الموقع غدا الأربعاء، مشيرة إلى أنها "مشاكل أمنية".