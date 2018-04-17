«الإسلاموية والسعى إلى الحداثات البديلة».. جديد القومى للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومى للترجمة، الطبعة العربية من كتاب «الإسلاموية والسعى إلى الحداثات البديلة»، تأليف بهروز غمارى تبريزى، وترجمة أحمد محمود.



الكتاب هو رسالة الدكتوراه التى تقدم بها المؤلف بهروز غمارى تبريزى، لجامعة كاليفورنيا، ويعمل الآن أستاذ علم الاجتماع والتاريخ المشارك بمركز دراسات آسيا والشرق الأوسط، ومركز الدراسات الإفريقية بالولايات المتحدة.



وتجمع الرسالة بين ثلاثة مناهج بحث مختلفة: التحليل التاريخى الثقافى، والمقابلات والبحث الأرشيفى، والتحليل الخطابى لخطابين مسلمين ناشئين للحداثة؛ مشروع الأسلمة الخاص بالطبقة المثقفة المسلمة المرتبط بالمعهد الدولى للفكر الإسلامى، والإسلام المعارض لعبدالكريم سروش، الذى يعد من أكثر الباحثين الإسلاميين إثارة للجدل والخلافات، فى إيران ما بعد الخمينى.