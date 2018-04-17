القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
07:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا
01:48 ص

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن
01:09 ص

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية
12:42 ص

سوريا تتصدى لصاروخ أُطلق على قاعدة الشعيرات الجوية
08:50 م

منير لـ«الدستور»: أنا زي الفل.. ومدير أعماله: إصابته بالسرطان شائعة
06:53 م

العثور على وثائق تفضح تورط مسلحي دوما في تصنيع أسلحة كيميائية
07:53 ص

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية
07:45 ص

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
اقتصاد
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:26 م

محمد فريد: الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الصعبة

محمد فريد، رئيس البورصة
محمد فريد، رئيس البورصة المصرية،
أكرم عمران
dostor.org/2132336

شارك محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، في فاعليات مؤتمر "الاستثمار في الشرق الأوسط "،Middle East Investment Conference - MEI، الذي تنظمه الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute.

يعقد المؤتمر في القاهرة لأول مرة، بحضور خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وعدد من صناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس البورصة إن الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الصعبة بعد تنفيذ الحكومة حزمة متكاملة من الإصلاحات الجذرية غير المسبوقة طالت السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتشريعية، أدت إلى تحقيق استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وخلقت معدلات نمو اقتصادي قوية وعززت من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال ومواصلة تنفيذ تلك الإصلاحات لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي وأن يكون نموا شاملا لمختلف الشرائح، وهذا الأمر يتطلب استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المدخل الرئيسي لخلق الوظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية.

وذكر أن سوق الأوراق المالية استجاب بامتياز للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي منذ بداية 2018 وحتى الآن بنحو 18.6%، فيما قفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1.6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%.

وأكد رئيس البورصة ضرورة تقديم كل أوجه الدعم والعون والمساندة بمختلف أشكالها لرواد الأعمال فهم القادرون على تغيير شكل الاقتصاد المصري للافضل وجعله أكثر تنافسية، فضلا عن تذليل كل العقبات التي تواجههم.

وشدد فريد على أن نمو وتطوير صناعة الأوراق المالية يتطلب رفع درجة الوعي المالي لدى المجتمع بدور سوق الأوراق المالية ليست فقط كمنصة للتمويل بل والية للاستثمار بالأخص طويل الأجل، وإحدى أهم آليات التوزيع العادل للدخل في المجتمعات.

الآن

خاص.. «التموين» تستقبل 86 ألف طن قمح محلى خلال يومين

البيت الأبيض: على دول الخليج تحمل المسئولية المالية للقوات العسكرية بالمنطقة

دفعة 2030.. قصة أول دفعة يطبق عليها نظام التعليم الجديد (Cross Media)

نكشف تفاصيل اجتماع مدير روسآتوم مع رئيس وزراء روسيا حول نووي مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تفاصيل العرض الإسرائيلى المقدم لمصر حول صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

ألبومات الصور

60 ملكة جمال يزرن مرسى علم

محافظ مطروح يتفقد عدة مشروعات كبرى قبل افتتاحها في احتفالات سيناء

انطلاق المؤتمر الرابع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

هندسة أسيوط تؤكد أهمية الطاقة المتجددة في ندوتها البيئية

نجم الساعة

بذكرى ميلاده.. 4 أزمات في حياة عمار الشريعي

الأكثر قراءة

تفاصيل استبعاد لبنى عسل من شبكة قنوات ON

إحباط محاولة غواصة بريطانية ضرب سوريا بالصواريخ

تفاصيل «خناقة» وزير الرياضة ومرتضى داخل البرلمان

تفاصيل العرض الإسرائيلى المقدم لمصر حول صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

كشكول

بالأسماء.. وزير التعليم يكرم العشرة الأوائل بمسابقة تحدي القراءة

وزير التعليم: جدي كان يشجعنى علي القراءة.. وقرأت لـ الهمذاني قبل سن الثامنة

الروائي عصام يوسف فى ضيافة جامعة حلوان.. الخميس القادم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وزير القوى العاملة لتوقيع بروتكول تعاون

"صديق": توزيع 63700 كتاب للطلاب الفائزين بمسابقة تحدي القراءة

الأمصار

تلفزيون النظام السوري: فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يدخل دوما

ملك المغرب يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية

خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يصلون إلى مدينة "دوما" بمرافقة وزير الصحة السوري

الجزائر: إرهابي يسلم نفسه في تمنراست

الشرطة البريطانية تعلن العثور على مادة مشبوهة في مكتب وزيرة الهجرة

ads
منوعات

«احكي للعالم»: 10 أسابيع للتوعية بالتراث المنسي في مصر

تصميم أداة تمكن الإنسان من الموت دون ألم

غدًا.. افتتاح أول دور عرض سينمائى بالسعودية

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك