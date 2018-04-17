بريطانيا: ليس لدينا علم عن ترحيل أي شخص من «جيل ويندراش»

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني، ديفيد ليدينجتون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية ليس لديها علم عن أي حالات جرى فيها ترحيل مقيمين بريطانيين ينتمون لما يعرف باسم «جيل ويندراش».



وأضاف ليدينجتون، في تصريح أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن فريق العمل بوزارة الداخلية البريطانية يجري تحقيقًا لفحص ما إذا كان أي شخص ممن وصلوا إلى المملكة المتحدة، وهم أطفال من منطقة الكاريبي، قد تعرض للترحيل، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير الداخلية البريطاني بشأن هذه القضية ليلة أمس، وقال وزير الداخلية إنهم ليس لديهم أي معلومات عن الأمر.



وكانت بريطانيا قد اعتذرت، أمس الإثنين، للآلاف من مهاجري «جيل ويندراش»، الذين وصلوا إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عامًا، وهم أطفال، وأصبحوا ضحايا للقيود التي فُرضت في الآونة الأخيرة على نظام الهجرة.