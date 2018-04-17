«الجارديان» تكشف أسباب عدم انتظار «ماي» موافقة البرلمان على ضرب سوريا

سخرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، من رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وأسبابها لعدم انتظارها موافقة البرلمان على توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قائلة: «كان هجوما صغيرا، لماذا تزعج البرلمان بأمر تافه؟».



وأكدت الصحيفة أن أداء «ماي»، أمام البرلمان، كان سيئا للغاية، وكان من الأفضل أن تقول «استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية أجبرها على توجيه الضربة»، إلا أنها بدت وكأنها قسيس يقود الصلوات لأول مرة وبعصبية وتوتر.



وتابعت أن «ماي» فشلت في إقناع البرلمان وتقديم أسباب منطقية لتوجيه الضربة دون انتظار موافقتهم، وقالت: «كانت غارة صغيرة جدًا تهدف لإرسال رسالة مفادها أن بريطانيا تقوم بما يجب لتجنب أي رد عنيف من روسيا، والأمر لم يكن بحاجة لعقد جلسة برلمانية لإبداء الرأي فيه».



وأوضحت الصحيفة ساخرة: «يبدو أن ماي كانت تعرف، كأم، أن النواب مرهقون ومشغولون، ولم ترد إزعاجهم بأمر تافه»، ولكن الحقيقة أنها كانت تخشى عدم موافقة البرلمان على توجيه الضربة، وبالتالي تبدو كالغبية أمام المجتمع الإنجليزي.

