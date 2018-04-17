الملك سلمان يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء، أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لما تقدمه المملكة من مساهمات إنسانية في العالم ودعمها الكبير وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، دور الأمم المتحدة بمختلف منظماتها في سبيل دعم كل الجهود الهادفة للاستقرار والأمن الدولي.