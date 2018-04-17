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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:20 م

التحرى عن عاطل متهم بحيازة كيلو «حشيش» فى المطرية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
dostor.org/2132320

أمرت نيابة المطرية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول عاطل متهم بحيازة كيلو "حشيش" بمنطقة المطرية.

‎كانت معلومات، قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بأن "سيد. م"، 29 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.

‎وبجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وزنت كيلوجرامًا، ومبلغ مالي 2950 جنيهًا، وسلاح أبيض "كتَر"، وهاتف "محمول".

‎وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

‎تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش فى المطرية

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