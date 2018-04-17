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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:18 م

طبق اليوم.. طريقة تحضير «مكرونة فيتوتشينى بالدجاج»

مكرونة فيتوتشيني
مكرونة فيتوتشيني بالدجاج
رانا رمضان
dostor.org/2132318

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لكِ يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم «مكرونة فيتوتشيني بالدجاج».

ويتكون طبق «مكرونة فيتوتشيني بالدجاج» من صدور الدجاج والبصل المقطعة والزبدة ومرق الدجاج والجوز المجروش والكريمة ومكرونة فيتوتشيني، وجبنة الجورجونزولا وتوت الكرانبيري المجفف وجبنة البارميزان المبشورة والملح والفلفل الأسود.

ولتحضير الطبق، في البداية ذوبي الزبدة في إناء صغير، ثم ضيفي البصل وقلبيه على نار هادئة لمدة خمس دقائق، مع تقليبه من حين لآخر، ثم ضيفي الدجاج وقلبيه واطهيه دقائق قليلة.

بعد ذلك صبي مرق الدجاج واطهيه مدة خمس دقائق، ثمّ ضيفي الجوز، وضيفي الكريمة واخلطيها واتركي الخليط يغلى خفيفًا على نار هادئة مدة عشر دقائق، مع تقليبها من وقت إلى آخر، ثمّ تبليها بالملح والفلفل.

في النهاية اطهي باستا الفيتوتشيني في كميّة وفيرة من الماء المالح والمغلي مدة دقيقتين، حتى تصبح طرية ثم صفي الباستا، وضعيها في طبق تقديم دافئ، وصبي عليها صلصة الدجاج، وضيفي قطع جبنة الجورجونزولا، وجبنة البارميزان، وتوت الكرانبيري المجفف.

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