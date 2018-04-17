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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:17 م

الصحة: 98 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في أسبوعين

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2132314

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 98 ألفًا و705 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 238 مليونًا و280 ألف جنيه، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من31 مارس وحتى 12 أبريل الجاري.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن من بين تلك القرارات 20 ألفًا و952 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف "كاظم" أن القرارات تضمنت71 ألفًا و137 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 923 مواطنا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 50 مواطنا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، فقد تم مناظرة 218 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪‪48 ساعة، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

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