السيطرة على حريق في مخبز بأرض اللواء دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب في مخبز بأرض اللواء دون إصابات بشرية.



ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة من النجدة، بنشوب حريق بمخبز بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء، وضباط الحماية المدنية بالجيزة لمكان المخبز، وتبين نشوب الحريق في مخبز على مساحة 200 متر، وتم إخماده ومنع امتداده، ونتج عنه احتراق بعض معدات ومحتويات المخبز، دون إصابات.



بسؤال فرد أمن وشهود على الحريق، أيدوا ما جاء بالفحص، ورجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بفرن الطهي، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.