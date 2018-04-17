مسئول روسي يؤكد دعم بلاده للاتفاق النووي الإيراني

استقبل سيرغي ريابكوف، مساعد وزير الخارجية الروسي، السفير الإيراني بموسكو مهدي سنائي، وخلال اللقاء أكد ريابكوف دعم بلاده للاتفاق النووي الإيراني، داعيًا أوروبا للوفاء بالتزاماتها وعدم الرضوخ للمطالب الأمريكية.



وقال «ريابكوف» إنه من المتوقع من أوروبا الالتزام بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، ومن المنطقي أن تعمل في مسار صونه وعدم الرضوخ للمطالب الأمريكية.



وأكد ريابكوف وسنائي، خلال اللقاء، على حل أزمات المنطقة وسوريا عبر الحوار والمحادثات السياسية، كما أشار خلال اللقاء إلى التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تستوجب أن تكون لإيران وروسيا مشاورات مكثفة.



كما التقى السفير الإيراني مساعد الخارجية الروسي سيرغي ورشنين، الذي وصف الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة والعالم بأنها خطيرة، وقال إن هدفنا الأساسى هو الحيلولة دون اتساع نطاق هذه الأوضاع، لذا فإننا سنواصل بذل جهودنا الدبلوماسية المكثفة في مختلف المستويات الإقليمية والدولية.



وأضاف أن التعاون بين الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا حول سوريا فاعل وناجح، وسنواصل هذا التعاون.