65.4 مليار جنيه فائض الهيئات الاقتصادية بالموازنة الجديدة

توقع البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة 2018- 2019، تحقيق فائض بمبلغ 65.4 مليار جنيه، منها 25.1 مليار جنيه فائض الهيئة المصرية العامة للبترول، و32.9 مليار جنيه لهيئة قناة السويس، وباقي الهيئات الاقتصادية 7.4 مليار جنيه.



وأضاف البيان: "كما أنه متوقع تحصيل ضرائب داخلية من الهيئات الاقتصادية بمشروع الموازنة بمبلغ 81.6 مليار جنيه، منها 18.6 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول، و25.6 مليار جنيه ضرائب شريك أجنبي، و34.1 مليار جنيه هيئة قناة السويس، و3.3 مليار جنيه باقي الهيئات الاقتصادية.



