التفاصيل الكاملة لحصول نواب بالبرلمان على مليونى جنيه من الحكومة

أثار تقدم النائب محمود بدر، بسؤال إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حول تخصيص مبلغ مليوني جنيه، لعدد كبير من نواب ائتلاف "دعم مصر"، دون غيرهم، غضب العديد من أعضاء البرلمان.



ورد النائب مجدي مرشد، الأمين العام لـ"دعم مصر"، على هذا الأمر، بأن المبالغ التي حصل عليها أعضاء الائتلاف، متعلقة بطلبات تقدموا بها للحكومة لدعم موازنة المراكز والقرى كل في دائرته.



وأضاف لـ «الدستور»، أن الائتلاف لديه 400 نائب بالبرلمان، ومن الطبيعي أن يحصل الأغلبية على الموافقة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يقتصر على "دعم مصر" فقط، بل حاز على الموافقة أيضًا نواب من حزبي المصريين الأحرار والوفد، وعدد من نواب المعارضة.



وعن حديث "مرشد"، جاء رد محمود بدر، بأنه حتى أمس، كان كل ما فعله هو سؤال إلى وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس الوزراء، حول ما أشيع من منح الحكومة نواب ائتلاف دعم مصر، ما يقارب من 700 مليون جنيه، بواقع 2 مليون جنيه، لكل نائب، مشيرًا إلى أنه: "سيتم تحويل هذا السؤال إلى طلب إحاطة موجه إلى الوزيرة، بعد أن تأكدت تماما أن الأمر حقيقة، وأن هناك تجاوزت للقانون والدستور"، على حد قوله.



وأشار "بدر" إلى أنه يطالب وزيرة التخطيط، بالحضور إلى البرلمان للرد على طلب الإحاطة، وعرض وشرح معايير هذا الاختيار، بجانب عرض كيفية توزيع هذه المبالغ، ومن أين جاءت هذه الأموال من داخل الموازنة العامة؟، متسائلًا: "لماذا تتم محاباة مجموعة من دعم مصر دون غيرهم؟".



وشدد على أن ما تقدم به من أسئلة مشروعة، وعلى الحكومة الإجابة عليها فورا، لافتًا إلى أن هذا المبلغ من أجل تطوير وتقديم خدمات للمواطنين داخل دوائر النواب، وأن حصول نواب من خارج الائتلاف على مبلغ 2 مليون جنيه، يعد استثناء من الوزارة، وهم معدودون أيضًا.



من جانبه، قال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، وعضو ائتلاف دعم مصر، إنه من حق أي نائب أن يتقدم بطلب إلى وزارة التخطيط من أجل الحصول علي أي مبلغ لصالح دعم الطرق والكهرباء والمرافق داخل دائرته.



وتابع "أبوزيد": "هذا الأمر غير مقتصر على نواب بعينهم كما أشيع، بل من حق أي نائب أن يتقدم من أجل خدمة القرى أو المركز التابع لها من خلال التطوير والإصلاحات".

