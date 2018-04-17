خاص.. أصدقاء شريف خير الله يحتفلون بتعافيه (فيديو)

حرص عدد كبير من أصدقاء الفنان شريف خير الله من داخل وخارج الوسط الفني على الاحتفال بتعافيه، مساء أمس الإثنين، في منزله بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة.



وحرص على زيارة شريف خير الله، كل من الفنانة هندية، المخرجة ماجدة السمان، المطربين أحمد حجازي وتامر سري، والمستشار محمد نجم، وسامح حكيم، والفنانة ناني الديب.



ورصدت «الدستور» احتفال أصدقاء شريف خير الله الذين تنافسوا في عزف العود وغناء بعض الأغاني الكلاسكية لمطربين الزمن الجميل، مثل: «أما براوة» لنجاة الصغيرة، و«كل ده كان ليه» لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.



وكان شريف خير الله قد تعرض لحادث سير، كاد يودي بحياته مؤخرًا، أصيب على إثره بكسر في الجمجمة، وخضع لجراحة عاجلة، واستمر في غيبوبة دامت لأكثر من 5 أيام.



