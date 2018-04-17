تفاصيل العرض الإسرائيلى المقدم لمصر حول صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس

فتحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ملف تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية، ويتضمن وقف مسيرات العودة على طول الحدود بين قطاع غزة المحاصر والأراضي المحتلة، مقابل التفاوض بشأن الإفراج عن عدد من الأسرى الموجودين في سجون تل أبيب، حسبما أذاعت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي.



وأضافت القناة الإسرائيلية، أن تل أبيب قدمت عرضًا إلى مصر، خاصةً أنها الوسيط بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، يشمل وقف «مسيرات العودة الكبرى»، وفي المقابل يتم فك الحصار عن غزة والبدء بشكل فوري فيما يخص التفاوض حول صفقة تبادل أسرى جديدة.



وطالبت حماس، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الوسيط المصري بإلزام حكومة الاحتلال بإطلاق سراح كل من تم اعتقاله من صفقة «وفاء الأحرار»، المعروفة إعلاميًا باسم «صفقة شاليط»، كمقدمة لبدء التفاوض حول صفقة أسرى جديدة، مؤكدةً أنها تمتلك أوراق قادرة على فرض معادلة جديدة على تل أبيب تجبرها على الإفراج عنهم.



ويصل وفد من حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، لعقد عدة لقاءات مع السلطات المصرية، وبحث الملفات العالقة بشأن المصالحة.