وزير البترول: طرح مزايدات عالمية للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أن إقبال شركات البترول العالمية على الاستثمارات فى مصر يأتى لوجود الفرص الحقيقية فى مجال البحث والاستكشافات المتاحة فى مصر.



وأشار «الملا»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم على هامش فعاليات مؤتمر «موك 2018» بالإسكندرية، إلى المزايدات العالمية التى تمت خلال الفترة الأخيرة، وتوقيع نحو 83 اتفاقية مع كبريات الشركات العالمية، لافتا إلى أنه سيتم قريبًا طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، خاصة بعد الانتهاء من عملية البحث السيزمى.