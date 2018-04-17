القاهرة : الثلاثاء 17 أبريل 2018
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الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:58 م

وزير البترول: طرح مزايدات عالمية للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر

وزير البترول المهندس
وزير البترول المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم - سهى عبد الحميد
dostor.org/2132113

أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، أن إقبال شركات البترول العالمية على الاستثمارات فى مصر يأتى لوجود الفرص الحقيقية فى مجال البحث والاستكشافات المتاحة فى مصر.

وأشار «الملا»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم على هامش فعاليات مؤتمر «موك 2018» بالإسكندرية، إلى المزايدات العالمية التى تمت خلال الفترة الأخيرة، وتوقيع نحو 83 اتفاقية مع كبريات الشركات العالمية، لافتا إلى أنه سيتم قريبًا طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، خاصة بعد الانتهاء من عملية البحث السيزمى.

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