مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بالغربية

لقيت طفلة مصرعها دهسًا بجرار زراعى، أمام منزلها بقرية كفرالحاج داود، التابعة لمركز السنطة، بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مدير مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ للمركز من بعض الأهالى باصطدام جرار زراعى بطفلة، بقرية "كفرالحاج داود"، دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه حال قيام سائق جرار بالرجوع للخلف اصطدم بالطفلة "مى محمد فتحى النجدى" 9 سنوات، أثناء لهوها أمام منزلها، وسقطت أسفل عجلات الجرار الزراعى، وتم نقلها إلى مستشفى السنطة العام، وتوفيت فور وصولها.