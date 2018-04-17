ضبط تشكيل عصابي استولى على 8000 علبة سجائر بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى استولى على 8000 علبة سجائر، مختلفة الأنواع والماركات قبل بيعها وتصريفها فى المقطم.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المقطم من صاحب محل بيع السجائر، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعرض كميات كبيرة من السجائر للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



انتقل ضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من «محمد. ع. م»، 27 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا و«وليد. ع. غ»، 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية «سلاح أبيض»، والمطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضية بالحبس 6 شهور و«أحمد. م. ط. ت»، 20 سنة، سائق، و«أحمد. س. ع»، 19 سنة، خراط، حال استقلالهم سيارة بقيادة وملك المتهم الثالث، وبحوزتهم 8 كراتين بداخلها 8000 علبة سجائر مختلفة الأنواع والماركات.



بمناقشتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل مخزن ملك «محمد. أ. و. ع»، 30 سنة، تاجر مواد غذائية بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بسابقة الإبلاغ عن الواقعة ومحرر عنها المحضر رقم 4105 لسنة 2018م جنح منشأة ناصر.



فتحرر محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.