مصرع طفل بطلق ناري في 6 أكتوبر

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بطلق نارى، أثناء عبثه بسلاح نارى داخل منزل في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، بوصول طفل فى العقد الأول من عمره، مصابًا بطلق نارى، وتوفى عقب وصوله إلى المستشىفى متأثرًا بإصابته.



وتبين من خلال التحريات أنه أثناء تواجد الطفل داخل منزله، عثر على سلاح نارى «صوت» كان قد سبق وحوله والده إلى نارى، فأخذه وظل يعبث به، فخرجت منه طلقة نارية استقرت بجسده وأسفرت عن وفاته.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الطفل ووالدته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح جثمان الطفل قبل دفنه.