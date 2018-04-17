ضبط 20 قطعة سلاح وطلقات حية في حملة مكبرة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة والأقراص المخدرة، بحوزة متهمين، وذلك فى الحملة التى شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص، عبارة عن 4 بنادق آلية وخرطوش، و5 مسدسات، و11 فرد خرطوش، و313 طلقة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين.



كما أسفرت نتائج الحملة، عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة، و54 قضية تموينية، وتحرر عنها المحضر اللازم، كما تمكنت الحملة من تحرير 2781 محضر مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 1700 حكم قضائى متنوع ما بين جنائى، وحبس جزئى، ومستأنف.