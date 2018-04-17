دراسة: النساء أذكى من الرجال

أكدت دراسة حديثة، أجراها مركز «أمريكان كلينكس»، في كاليفورنيا، أن النساء أكثر ذكاءً من الرجال.



وأشارت الدراسة، المنشورة على موقع «Business Insider»، إلى أن مخ المرأة أكثر نشاطًا من مخ الرجل في قشرة الفص الأمامي المسؤول عن التركيز والتحكم بردود الأفعال والمزاج، الأمر الذي يفسر لماذا تعتبر المرأة أكثر حساسية وعاطفة من الرجل.



واعتمدت الدراسة في نتائجها على تصوير المخ ومقارنة 64 ألف صورة مقطعية، وقاموا بتحليل الفروق بين مخ الرجل والمرأة، ليتوصلوا إلى أن مخ المرأة أكثر نشاطًا من الرجل في عدة مناطق، الأمر الذي يخلق الإحساس بمشاكل التعب والشهية والأرق.