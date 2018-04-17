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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 12:41 م

«الغزو الصينى».. من اجتياح الأسواق للسيطرة على الاستثمارات

الصين
الصين
محمد عوض
dostor.org/2132083

«النمو الاقتصادي وسيلة السيطرة على العالم».. مبدأ انتهجته دولة الصين لإثبات وجودها في منطقة النمور الآسيوية خاصة وفي أرجاء العالم بشكل عام، حتى أصبحت ممتلكة لقطاع كبير من الصناعات التى اجتاحت أسواق العالم أجمع دون استثناء.

وفي الوقت الذي تراجعت فيها نسب الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية، مطلع الأسبوع المنصرم، بأكثر من الثلث إلى 29 مليار دولار من مستوى قياسى بلغ 46 مليار دولار فى عام 2016، حسبما أفاد تقرير لمجموعة روديوم ولجنة العلاقات الأمريكية الصينية، إلا أن إثبات وجودها دخل الأسواق العربية، وبالأخص المصري لا يزال في تزايد مستمر.

المنتجات الصينية لم تتوقف عند اجتياح السوق المصرية فقط لشتى المصنوعات، بل تخطى الأمر إلى إثبات أعلى نسب في المشروعات الاستثمارية التي نجحت في الدخول للمشروعات العظمى التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليًا في خطتها التنموية.

الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، كشف عن أن الصين تعتزم تدشين مدينة للصناعات النسجية بمحور قناة السويس.

يأتي هذا في الوقت الذي قاربت فيه الصين عن الانتهاء من إنشاء مدينة للصناعات الدوائية، بمحور قناة السويس، بالتزامن مع التوسع التجاري للعملاق الصيني بالعالم.

«الدستور» ترصد أبرز محطات التجارة والاستثمارات الصينية في مصر:

تبلغ نسب الاستثمارات الصينية القائمة فى مصر نحو 11.2 مليار دولار، وقدرت نسب الاستثمارات الجديدة نحو 30 مليار دولار استثمارات صينية جديدة، منها 20 مليار دولار استثمارات فى العاصمة الإدارية والباقى فى محور قناة السويس وبعض الشركات الصناعية فى مناطق مختلفة بالمحافظات المصرية، وذلك حسبما أعلنت وزارة الاستثمار المصرية.

فيما بلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1345 شركة، ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر 792 مليونًا و35 ألف دولار، وترتيب الصين 21 بين الدول المستثمرة فى مصر.

ووفقًا للتوزيع القطاعي، وبحسب بيان هيئة الاستثمار، فإنه تعمل عدد 702 شركة فى القطاع الصناعى، 432 شركة فى القطاع الخدمى، 70 شركة فى القطاع الإنشائي، 79 شركة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 47 شركة فى القطاع الزراعى، و6 شركات بقطاع السياحة، وتوفر 27392 فرصة عمل.

وبحسب التوزيع فى المحافظات، فإنه يبلغ عدد الشركات المؤسسة فى القاهرة 615، 334 فى الجيزة، 179 فى القليوبية، 68 فى السويس، 49 فى الشرقية، 23 فى الإسكندرية و21 شركة فى الإسماعيلية.

وحول دور الجانب الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن تنظيم المنتدى الصيني الإفريقي هذا العام في مصر، يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، ومدى نجاح التعاون بينهما في مجالات عديدة أهمها المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن القيادة السياسية مهتمة بزيادة التعاون مع الصين في إنشاء وإقامة مشروعات صينية مشتركة كبيرة.

وأوضح «مميش»، في كلمته أمام المنتدى الصيني الأفريقي بعنوان «المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات»، الذي بدأت فعالياته اليوم بالقاهرة، أن المنطقة الاقتصادية تشهد تسجيل نجاحات عظيمة في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات صينية كبيرة بمنطقة العين السخنة، منوهًا إلى الخبرات الصينية في تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث ستشهد المنطقة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة استثمارات في قطاع النسيج، وهناك تطلع إلى زيادة التعاون بين الصين وإفريقيا من خلال موانئ المنطقة الاقتصادية الستة.

وفي المقابل، قال السفير الصيني بالقاهرة، سونج إي قوه، إن مصر دولة مهمة ومحورية، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل للقارة الإفريقية، لذلك تم اختيارها هذا العام لإقامة المنتدى، كما تتمتع بموقع جغرافي مميز يمكنها من إقامة نجاحات في المناطق الاقتصادية الجديدة التي تشيدها مصر، خاصة تلك المقامة بمحور قناة السويس، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين راسخة والتعاون بينهما يحقق تقدمًا ملحوظًا.

يذكر أن المنتدى يعد أحد أهم المنتديات العالمية التي تركز على برامج التعاون الجديدة بين الصين وإفريقيا، وتشارك فيه وفود أجنبية من ست دول إفريقية، وترأس الوفد الصيني السفير جي بيدينج، نائب وزير الخارجية الصيني السابق.

وارتفعت استثمارات الصين الخارجية المباشرة في القطاعات غير المالية 24.1 في المئة بنسبة 25.5 بليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2018، مقارنة بها قبل عام، وذلك حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية.

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